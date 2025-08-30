Un turista le dio cerveza a un elefante en un santuario de Kenia y fue criticado en redes

Polémico video. El hombre se filmó junto al animal y derramó la bebida dentro de su trompa. La organización publicó un comunicado al respecto.

Un turista español compartió un video en redes sociales en el que se lo ve dándole cerveza a un elefante. El clip generó un fuerte repudio en redes sociales, donde los usuarios lo acusaron de molestar al animal con su comportamiento indebido.

El polémico episodio ocurrió en Kenia, precisamente en Ol Jogi Wildlife Conservancy, un santuario de vida silvestre. La organización reveló en un comunicado que el incidente fue el año pasado, sin embargo, las imágenes se viralizaron en los últimos días y pusieron la problemática en el centro de la escena.

"Ol Jogi Wildlife Conservancy tiene conocimiento de la reaparición de un vídeo en el que se ve a una persona dando cerveza a uno de nuestros elefantes. Este comportamiento es inaceptable, peligroso y totalmente contrario a nuestros valores”, expresaron en el mensaje difundido en redes sociales.

En el video se observa al turista tomando una lata de cerveza junto al elefante, mientras se filma en modo “selfie”. Pero antes de terminar el video, derrama el resto de la bebida dentro de la trompa del animal. El clip fue difundido el viernes a través de la cuenta de Instagram @skydive_kenya, pero después de las escandalosas repercusiones que generó, fue eliminado.

La organización reveló que el elefante que aparece en las imágenes se llama Bupa. Según contaron, lleva muchos años viviendo en Ol Jogi Wildlife Conservancy y es considerado un “embajador de la conservación”.

"Nos tomamos muy en serio este tipo de asuntos y seguimos comprometidos con garantizar el bienestar y la dignidad de los animales que están a nuestro cuidado", concluyeron desde el santuario de vida silvestre.