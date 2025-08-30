Video: la historia del lapacho, el árbol que anuncia la llegada de la primavera

Cada agosto, sus flores rosadas y amarillas transforman el paisaje y anticipan la llegada de la nueva estación. Autóctono del corazón de Sudamérica, el lapacho es símbolo de identidad, resistencia y belleza natural.

Hoy 22:52

El lapacho es uno de los árboles más admirados de Sudamérica y un verdadero ícono del paisaje del Norte argentino. Cada fin de invierno, cuando la mayoría de las especies aún conservan un aspecto apagado, el lapacho sorprende: pierde todas sus hojas y estalla en flores rosadas, amarillas o blancas que cubren sus ramas por completo.

Este fenómeno no es casualidad: al desprenderse del follaje, el árbol deja a sus flores brillar sin competencia y atraer a polinizadores como abejas y aves, garantizando así la continuidad de la especie. Un diseño perfecto de la naturaleza que explica por qué se lo considera un árbol “sabio” o “mágico”.

Originario del corazón de Sudamérica, el lapacho crece de manera autóctona en Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. En nuestro país es protagonista de los paisajes de Tucumán, Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero. Cada agosto, sus flores marcan un momento esperado: si los lapachos florecen, es señal de que la primavera está tocando la puerta.

Además de su belleza ornamental, el lapacho tiene una fuerte carga simbólica y cultural. En muchas comunidades del Norte, se lo asocia con la resistencia y la esperanza, porque florece incluso en los momentos más fríos del año. En Paraguay, por ejemplo, el lapacho rosado es árbol nacional, mientras que en Argentina fue declarado árbol representativo de Misiones y flor provincial de Tucumán.

El lapacho, con su estallido de color en pleno invierno, no solo embellece calles, plazas y paisajes rurales, sino que se convirtió en un símbolo de identidad regional y en el mejor anuncio de que la primavera se acerca.