El primer sol de septiembre presentó una fuerte actividad en el mes de la primavera

Tras la despedida de la luna en cuarto creciente, el inicio de septiembre estuvo marcado por un sol con gran actividad en su fotosfera.

Hoy 19:14
Sol septiembre

El comienzo de septiembre llegó con un espectáculo astronómico. Mientras que la luna en fase cuarto creciente cerró agosto con su presencia en el cielo, el primer sol del nuevo mes se hizo sentir con una fuerte actividad en su fotosfera, mostrando movimiento e intensidad en su superficie.

Este contraste entre la luna que se despide y el sol que saluda recuerda la convivencia de ambos astros en el cielo desde tiempos inmemoriales, marcando el ritmo de los ciclos naturales.

El registro cósmico de este fenómeno fue tomado con un telescopio Reflector 150x1400 y un ocular de 26mm. Las imágenes fueron captadas por Dante Farías, un aficionado de la astronomía, quien compartió su trabajo y lo envió a Diario Panorama para difundir este especial momento astronómico.

