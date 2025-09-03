María Corina Machado, desde la clandestinidad: “Los días de esa organización criminal están contados”

La líder opositora venezolana reapareció en un video difundido en Panamá y aseguró que el chavismo atraviesa su etapa final en el poder.

Hoy 08:14

En medio de la creciente tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos, la dirigente opositora María Corina Machado envió este martes un mensaje desde la clandestinidad, en el que planteó que la salida de Nicolás Maduro y el chavismo del poder “está cerca”.

El video se proyectó en el acto “Venezuela, memoria y justicia”, realizado en la Ciudad de Panamá, y tuvo un fuerte contenido político. “Falta poco para que Venezuela sea libre (…) nada puede detener a un pueblo que ya decidió ser libre y vivir en democracia”, expresó Machado, quien desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 permanece perseguida y bajo amenazas.

La líder opositora acusó al gobierno de Maduro de ser un “cartel narcoterrorista” y advirtió que “cada día que pasa se cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto a Miraflores”. En relación a su seguridad, afirmó: “Por más que intenten amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados”.

El contexto regional le otorga mayor peso a su mensaje. En los últimos días, Estados Unidos desplegó parte de su flota naval en el sur del Mar Caribe, bajo el argumento de una operación antidrogas. La acción incluyó un ataque contra una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela y que dejó 11 muertos.

El chavismo respondió con fuertes críticas, acusando a la Casa Blanca de “violentar la soberanía venezolana”. Al mismo tiempo, Donald Trump reforzó las acusaciones contra Maduro, a quien señala como jefe del Cartel de Los Soles, y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita su captura.

En el mismo acto en Panamá, también participó el opositor Edmundo González Urrutia, quien volvió a reclamar el triunfo en las elecciones de 2024 y llamó a los venezolanos a prepararse “para un tiempo de transición”.