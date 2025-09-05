Todo listo para la XXII Feria Provincial de Ciencia y Tecnología

La actividad se realizará los días 9 y 10 de septiembre en el Nodo Tecnológico.

Hoy 14:17

El Ministerio de Educación de la provincia invita a la comunidad a participar de la XXII Feria Provincial de Ciencia y Tecnología 2025, que se realizará los días 9 y 10 de septiembre en el Predio Ferial del Nodo Tecnológico.

El acto de apertura se llevará a cabo el martes 9 a las 11.30 hs, mientras que las puertas estarán abiertas al público ese día de 15 a 18, y el miércoles de 9 a 12, con entrada libre y gratuita.

El anuncio estuvo a cargo del secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; la coordinadora provincial de Ferias de Ciencia y Tecnología y directora general de Administración, María Dell´Aringa, y las referentes de ferias, Karina Salvatierra, y de evaluadores de feria, Micaela Ibarra.

“Venimos de todo un proceso de trabajar todo el año con la comunidad educativa y la formulación de estos proyectos que son 300, los que serán expuesto por alumnos y docentes. Participan de una instancia de compartir, de reciprocidad, de escuchar otros proyectos y también de otras instancias que van a hacer regionales y nacionales”, explicó Suárez.

Por su parte, Salvatierra dijo que este año se trabajará con cuatro ejes temáticos: arte, ciencia, tecnología y matemática, con el foco transversal en lengua.

A su turno, Dell´Aringa acotó: “Nuestra Feria de Ciencia y Tecnología es un aula abierta donde los niños cuentan lo que han trabajado y aprendido en cada una de las instituciones; asimismo se ve la creatividad que tienen en cada uno de ellos y la innovación”.