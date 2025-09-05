El vicegobernador encabezó la apertura de la Expo de acompañamiento terapéutico

La actividad se realizó este viernes en la Cámara de Diputados de Santiago del Estero.

Hoy 15:29

Poniendo en valor y destacando a quienes ejercen esta profesión como “una herramienta vital para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, enfermedades crónicas o trastornos mentales”, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder encabezó este viernes en el edificio de la Cámara de Diputados la apertura de la 1° Expo de Acompañamiento Terapéutico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Junto con la presidenta de la Asociación Civil Thaniyai de Acompañantes Terapéuticos de Santiago del Estero (organizadora de la Expo), Daniela Cejas Guaraz y por el vicepresidente Federación Argentina de Acompañantes Terapéuticos (Federat), Lic. Luis Daniel Juan, el vicegobernador Silva Neder transmitió el efectuoso saludo del gobernador, Dr. Gerardo Zamora y sus felicitaciones por la trascendental labor que cumplen en la comunidad.

“Teniendo en cuenta la importancia que tiene el rol de los acompañantes terapéuticos, desde el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, encabezado por el gobernador Zamora y desde este Poder Legislativo, acompañamos estas iniciativas y nos ponemos siempre a disposición, sobre todo, en estos tiempos dónde otros enarbolan las banderas de la indiferencia, el egoísmo, el mirar para otro lado y el nunca me va a tocar”, remarcó.

Puntualizó: “Dónde hay indiferencia, que haya solidaridad y generosidad, porque estos valores son los que nos identifican y los que nos permiten hacer un Santiago del Estero en paz y en concordia”.

Asimismo, el vicepresidente de Federat, Lic. Luis Juan y la presidenta de la Asociación Civil Thaniyai, Daniela Cejas Guaraz agradecieron “el compromiso y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y de la Vicegobernación que permite a los Acompañantes Terapéuticos avanzar en la profesión y estar capacitados para atender las demanda de la comunidad”.

Estuvieron presentes, diputados provinciales Norma Abdala y Francisco Muñoz; diputada provincial mandato cumplido, Nélida Sosa; concejal capitalina, Gabriela Ortiz; Lic. María Paz (IPAC); representantes de diferentes Asociaciones Civiles, entre otras autoridades.

Durante esta jornada, organizada por la Asociación Civil Thaniyai, reconocidos especialistas a nivel nacional y provincial disertarán en esta capacitación, que además incluye talleres; muestras didácticas; stands de bienes y servicios vinculados a la profesión y espacios de intercambio de experiencias y formación.