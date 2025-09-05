La intendente Fuentes recibió a la comisión directiva del Club Jorge Newbery

Dialogaron sobre proyectos en conjunto que beneficien a la comunidad y resaltaron la importancia de apoyar e impulsar el deporte local.

Hoy 19:53

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital a la comisión directiva del Club Jorge Newbery.

Participaron del encuentro el presidente de la institución, Juan Ángel Rojas; el vicepresidente, César Ramón Arias y el vocal Pablo Arias.

Allí, dialogaron sobre proyectos en conjunto que beneficien a la comunidad y resaltaron la importancia de apoyar e impulsar el deporte local.