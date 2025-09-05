Norma Fuentes se reunió con el director de la Escuela para la Innovación Educativa de la UNSE

Se mantiene la política de intercambio y vinculación que la actual gestión municipal lleva adelante con todas las instituciones educativas de la ciudad.

Hoy 19:55

La intendente, Ing. Norma Fuentes, se reunió con el director de la Escuela para la Innovación Educativa (EIE) dependiente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Francisco Muratore.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Allí, dialogaron sobre los programas que la casa de estudios y el municipio vienen desarrollando articuladamente para formar a los docentes del nivel inicial en materia de robótica y tecnología, entre otras actividades.

De esta manera, se mantiene la política de intercambio y vinculación que la actual gestión municipal lleva adelante con todas las instituciones educativas de la ciudad.