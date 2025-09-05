Ingresar
Norma Fuentes se reunió con el director de la Escuela para la Innovación Educativa de la UNSE

Se mantiene la política de intercambio y vinculación que la actual gestión municipal lleva adelante con todas las instituciones educativas de la ciudad.

Hoy 19:55
Reunión

La intendente, Ing. Norma Fuentes, se reunió con el director de la Escuela para la Innovación Educativa (EIE) dependiente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Francisco Muratore.

Allí, dialogaron sobre los programas que la casa de estudios y el municipio vienen desarrollando articuladamente para formar a los docentes del nivel inicial en materia de robótica y tecnología, entre otras actividades.

De esta manera, se mantiene la política de intercambio y vinculación que la actual gestión municipal lleva adelante con todas las instituciones educativas de la ciudad.

TEMAS Municipalidad de la Capital Norma Fuentes UNSE

