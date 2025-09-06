Gustavo Fernández es campeón de dobles adaptado en el US Open y va por el doblete en singles

El Lobito salió campeón por primera vez en el Grand Slam de Nueva York, donde este sábado busca el doblete en singles.

Hoy 09:02

El argentino Gustavo Fernández hizo historia en el US Open 2025 al consagrarse campeón del dobles adaptado junto al japonés Tokito Oda. La dupla se impuso en una final electrizante ante los máximos favoritos del torneo, los británicos Alfie Hewett y Gordon Reid, con parciales de 6-1, 2-6 y 10-6, logrando así un título muy especial para el cordobés.

Si bien Fernández es un experimentado en la disciplina y ya contaba con tres títulos de Grand Slam en dobles, este es su primer trofeo en Nueva York, lo mismo que para Oda. Con esta consagración, el Lobito sumó su cuarto Grand Slam en dobles tras sus coronas en Wimbledon 2015 y 2022, Roland Garros 2019 y ahora este US Open. En total, el argentino acumula nueve títulos de Grand Slam contando también sus logros en singles: Australia 2017 y 2019, Roland Garros 2016 y 2019 y Wimbledon 2019.

Pero la historia no termina aquí. Este sábado, desde las 12:00 (hora argentina), Fernández y Oda pasarán de ser compañeros a rivales, ya que se enfrentarán en la final de singles del tenis adaptado en la cancha 11 de Flushing Meadows. El japonés, N°1 del ranking mundial, buscará revalidar su dominio, mientras que el argentino, N°4 del mundo, intentará quedarse con el doblete histórico tras vencer en semifinales al británico Hewett.