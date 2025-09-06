La respuesta de Maxi López a un negocio que utilizó su imagen sin su consentimiento

La llamativa propuesta que impuso el exdelantero de River Plate para resolver el inconveniente. Un restaurante del barrio porteño de Palermo utilizaba una foto suya para publicitar el lugar.

Hoy 13:04

Maxi López volvió a captar la atención en redes sociales tras descubrir que su imagen había sido utilizada sin autorización en una publicación comercial. El exfutbolista, lejos de reaccionar con enojo, decidió responder públicamente de una manera conciliadora y solidaria, marcando así el tono de un intercambio que rápidamente trascendió el hecho puntual y mostró una faceta social y empática de su personalidad.

La situación comenzó cuando el establecimiento involucrado publicó un mensaje dirigido a López en el que expresó: “Pedimos disculpas públicas al Sr. Maximiliano Gastón López por la publicación que se realizó el día 13 de julio a través de este medio en la que se utilizó su imagen sin autorización y sin que el mismo se encontrara en el lugar. Reconocemos el error, asumimos la responsabilidad y nos comprometemos a que no vuelva a repetirse”. Con este gesto, el restaurante buscó cerrar la polémica y brindar señales de responsabilidad.

Lejos de escalar el conflicto, Maxi aceptó el gesto de manera pública, por medio de sus historias, y se manifestó con altura: “Acepto las disculpas, estoy seguro de que cuando vaya para Argentina, van a preparar una buena cantidad de comida para salir juntos a repartir y donar a todos aquellos que la necesitan”, escribió en sus historias, acompañando su mensaje con íconos de alimentos y solidaridad.

Su llegada al país será más pronto de lo esperado, pues ayer se confirmó su participación en MasterChef Celebrity, que según le dijeron a Teleshow tiempo atrás, comenzará con las grabaciones el día después de la entrega de los Premios Martín Fierro, confirmada para el 29 de septiembre con la conducción de Santiago del Moro.