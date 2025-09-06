Wanda Nara sorprendió al mostrar chats con Maxi López y le hizo una promesa insólita

La conductora de MasterChef compartió una conversación privada con su ex, que se suma al programa. “Si ganás, te doy una sorpresa”, le dijo.

Aunque aún no hay fecha confirmada, MasterChef Celebrity (Telefe) comenzará a principios de octubre, una vez que finalice La Voz Argentina, y los participantes ya están palpitando el inicio del programa.

Maxi López, quien competirá en el reality gastronómico, habló con su ex, Wanda Nara, que expuso en su cuenta de Instagram la desopilante charla que tuvieron.

“Bolu... estoy haciendo pan casero. Nunca en la vida. Vamos a ver cómo me sale”, escribió el exfutbolista junto con dos emojis de una carita llorando de risa. La respuesta de la conductora incluyó una insólita promesa: “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. Tus hijos orgullosos. Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la Champions y Santa Bárbara”. Y le sugirió: “Pedile a ChatGPT recetas originales”.

Acto seguido, el exdelantero del Barcelona le envió una foto de los panes horneándose, y un video de unos bifes cocinándose en una sartén. “Carne, lentejas y brócoli. Estoy a full, eh”, dijo Maxi. La respuesta de la hermana de Zaira fue tajante, pero cargada de humor: “La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando, no busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo”.

Por último, Wanda cerró con un consejo que será vital para el exdeportista: “Pensá que cada plato es una final”.