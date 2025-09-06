Video: una mujer ató a su perro al auto y lo arrastró por varias cuadras

Ocurrió en La Plata. El video se viralizó y provocó la reacción de vecinos y proteccionistas, que ya hicieron la denuncia.

Un episodio de crueldad animal ocurrido en La Plata conmocionó a la comunidad local, luego de que se difundiera en redes sociales un video impactante. En las imágenes, capturadas por vecinos de la zona de 153 y 50 bis, puede verse a una mujer que ató a su perro al paragolpes trasero de su auto y lo arrastró a gran velocidad durante varias cuadras.

El registro audiovisual, grabado desde la cámara de seguridad de una vivienda y que está en el video que encabeza la nota, no tardó en viralizarse y desató el repudio inmediato de usuarios y organizaciones defensoras de los derechos animales.

En el video se puede apreciar cómo la mujer lo arrastraba por la cinta asfáltica con su coche, así como también se puede ver el accionar posterior de los vecinos para proteger al animal herido.

Testigos de la escena alertaron de inmediato a la Policía local y a las autoridades municipales de La Plata. Además, diferentes ONG protectoras de animales llegaron rápidamente al sitio.

Según indicaron medios locales, tras el hecho el perro presentaba heridas de gravedad: los veterinarios que lo atendieron en una clínica de la zona precisaron que sufría lesiones múltiples, producto del arrastre sufrido en el asfalto. Actualmente, permanece internado bajo cuidados intensivos para asegurar su recuperación.

Frente al cuadro, las organizaciones que radicaron la denuncia formal ante la Justicia, que sería por maltrato animal agravado. Además, solicitaron que se avance con celeridad y pidieron sanciones firmes contra la responsable.

Durante las primeras horas, la repercusión en redes sociales creció de manera considerable. Numerosos usuarios reclamaron que la Ley de Maltrato Animal se aplique con rigor frente a un caso que consideran emblemático, y exigieron que no se permita la impunidad de este tipo de conductas.

Desde la Municipalidad de La Plata, un representante destacó la preocupación que genera este tipo de comportamientos. Según El Día, expresó: “Es un caso que nos duele profundamente y demuestra la necesidad de reforzar la conciencia sobre el respeto y cuidado hacia los animales”.