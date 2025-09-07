Un joven se burló de la ruptura amorosa de su hermana y se volvió viral en TikTok

El video ya superó los 2,5 millones de reproducciones gracias a su mezcla de ironía, canciones tristes y complicidad familiar.

Un nuevo video viral de TikTok captó la atención de miles de usuarios en las últimas horas. La escena, tan cotidiana como graciosa, muestra a un joven que bromea con su hermana tras una ruptura amorosa, utilizando una selección de canciones melancólicas para acentuar el drama de la situación.

El clip fue publicado por el usuario @guillempujool y rápidamente se volvió furor en la red social, acumulando más de 2,5 millones de reproducciones y más de 300.000 "me gusta". En él, Guillem enfoca a su hermana, visiblemente molesta luego de una pelea con su pareja, mientras reproduce a todo volumen una serie de temas de desamor, incluyendo “Diabla”, “Pajaritos en el aire”, “Amorfoda” y “Me Contagié”.

Entre risas, complicidad y frases humorísticas en pantalla como “POV: mi hermana se pelea con su ‘novio’”, el video muestra cómo la joven intenta evitar la atención de su hermano, mientras él insiste en musicalizar el momento con dramatismo y humor. En un tramo del video, incluso se lo escucha preguntar con tono irónico: “¿Te ha pasado otra vez? ¿Te volviste a pelear?”

La fórmula funcionó: la publicación desató una ola de comentarios que combinan ternura, risa y experiencias similares. Entre los más destacados, los usuarios escribieron: “Cumpliste a la perfección el rol de hermano”, “Pobrecilla, dale ánimos”, “No veo la hora de hacer esto” y “Le puso tremendas canciones”.

Además del efecto cómico, el video también conectó con la audiencia por su retrato realista de las dinámicas familiares, donde el humor suele ser una herramienta para acompañar, aunque sea desde la ironía, los momentos difíciles.