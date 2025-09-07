Unión Santiago visita a Sportivo Fernández en un duelo clave y Comercio quiere quedar solo arriba

Esta tarde sigue la acción del Torneo Apertura de la Liga Santiagueña con platos fuertes en la “Capital del Agro” y barrio Norte.

Hoy 08:30

La Liga Santiagueña de Fútbol vive una tarde cargada de emociones con seis partidos de la novena y penúltima fecha del Torneo Clausura, que pondrá en juego puntos determinantes en ambas zonas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El gran atractivo estará en la Capital del Agro, donde el líder de la Zona A, Unión Santiago, visitará a su escolta Sportivo Fernández en un choque directo por la cima. El Trico llega con 18 puntos, dos más que el Albiceleste, y si gana asegurará el boleto a la final a falta de una jornada.

En la Zona B, el protagonismo será de Comercio, que recibirá a Defensores de Forres en barrio Norte. El elenco de La Tablada comparte la punta con Vélez de San Ramón, ambos con 20 unidades, aunque el Fortín ya jugó y goleó 5-0 a Instituto Santiago. Una victoria hoy le permitiría a Comercio quedar como único líder.

La fecha comenzó el viernes con tres partidos: Banfield 0-0 Yanda, Vélez 5-0 Instituto y Central Argentino 0-0 Mitre.

Hoy, desde las 16, los seis encuentros se jugarán en simultáneo:

Güemes vs. Independiente de Fernández (en cancha de Estudiantes, a puertas cerradas) – Zona B

(en cancha de Estudiantes, a puertas cerradas) – Zona B Sportivo Fernández vs. Unión Santiago (público local) – Zona A

(público local) – Zona A Atlético Forres vs. Estudiantes (público local) – Zona A

(público local) – Zona A Independiente de Beltrán vs. Villa Unión (público local) – Zona A

(público local) – Zona A Agua y Energía vs. Unión de Beltrán (público local) – Zona B

(público local) – Zona B Comercio vs. Defensores de Forres (público local) – Zona B

El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16 con el cruce entre Sarmiento de La Banda y Central Córdoba, también con público local.