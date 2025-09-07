Ingresar
Unión Santiago visita a Sportivo Fernández en un duelo clave y Comercio quiere quedar solo arriba

Esta tarde sigue la acción del Torneo Apertura de la Liga Santiagueña con platos fuertes en la “Capital del Agro” y barrio Norte.

Hoy 08:30

La Liga Santiagueña de Fútbol vive una tarde cargada de emociones con seis partidos de la novena y penúltima fecha del Torneo Clausura, que pondrá en juego puntos determinantes en ambas zonas.

El gran atractivo estará en la Capital del Agro, donde el líder de la Zona A, Unión Santiago, visitará a su escolta Sportivo Fernández en un choque directo por la cima. El Trico llega con 18 puntos, dos más que el Albiceleste, y si gana asegurará el boleto a la final a falta de una jornada.

En la Zona B, el protagonismo será de Comercio, que recibirá a Defensores de Forres en barrio Norte. El elenco de La Tablada comparte la punta con Vélez de San Ramón, ambos con 20 unidades, aunque el Fortín ya jugó y goleó 5-0 a Instituto Santiago. Una victoria hoy le permitiría a Comercio quedar como único líder.

La fecha comenzó el viernes con tres partidos: Banfield 0-0 Yanda, Vélez 5-0 Instituto y Central Argentino 0-0 Mitre.

Hoy, desde las 16, los seis encuentros se jugarán en simultáneo:

  • Güemes vs. Independiente de Fernández (en cancha de Estudiantes, a puertas cerradas) – Zona B
  • Sportivo Fernández vs. Unión Santiago (público local) – Zona A
  • Atlético Forres vs. Estudiantes (público local) – Zona A
  • Independiente de Beltrán vs. Villa Unión (público local) – Zona A
  • Agua y Energía vs. Unión de Beltrán (público local) – Zona B
  • Comercio vs. Defensores de Forres (público local) – Zona B

El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16 con el cruce entre Sarmiento de La Banda y Central Córdoba, también con público local.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Unión Santiago Club Sportivo Fernández

