Día del Pelirrojo: por qué se celebra cada 7 de septiembre en Argentina

Con apenas un pequeño porcentaje en la población, los pelirrojos celebran su color y su historia.

Hoy 08:33

Aunque representan apenas un pequeño porcentaje de la población mundial, los pelirrojos tienen una fecha en el calendario que celebra su singularidad: el 7 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Pelirrojo, una jornada que nació en Breda, Holanda, como una forma de visibilizar y valorar este rasgo poco común.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa comenzó en 2006, cuando un fotógrafo holandés, tras leer un artículo de National Geographic que advertía sobre la posible extinción de los pelirrojos, decidió convocar a personas con este color de cabello en una plaza para retratarlos. Así nació la primera foto grupal que dio origen a una tradición internacional.

El gen MC1R: la ciencia detrás del pelo rojo

El color de cabello pelirrojo se debe principalmente a una variación en el gen MC1R, ubicado en el cromosoma 16. Este gen afecta la producción de melanina, el pigmento que determina el color del cabello, ojos y piel.

Sin embargo, los científicos señalan que la mutación en MC1R no es suficiente por sí sola para producir cabello rojo. Existen otros factores genéticos —aún no identificados— que también influyen en la expresión del tono. Por eso, algunas personas pueden presentar barba rojiza (como Lionel Messi) u otras zonas del cuerpo con esta pigmentación sin tener el cabello completamente rojo.