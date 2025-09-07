Snapchat apuesta a la IA: lanza Imagine Lens y una experiencia inmersiva de lectura

La red social busca recuperar protagonismo entre los jóvenes con nuevas funciones que combinan inteligencia artificial y realidad aumentada.

Hoy 08:49

Snapchat, la aplicación que supo ser furor entre los adolescentes, refuerza su estrategia tecnológica con el lanzamiento de Imagine Lens, una función que permite generar imágenes a partir de simples descripciones de texto. El objetivo es ofrecer a los usuarios una herramienta creativa, rápida y completamente personalizable.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La dinámica es sencilla: el usuario escribe lo que quiere ver y la inteligencia artificial se encarga de crear la imagen. Ejemplos como “un perro con cara de tierno” o “convertime en un corredor de autos” ilustran la propuesta.

Además, la app ofrece sugerencias predefinidas para inspirar ideas, como “dibujame en estilo caricatura” o “quiero verme como un personaje de ciencia ficción”. Las imágenes generadas se pueden editar, ajustar y compartir en la Story, con amigos o guardar para usarlas fuera de la plataforma.

Según la compañía, la tecnología combina modelos de IA propios de Snapchat con sistemas de vanguardia en generación de imágenes, lo que brinda mayor libertad creativa en comparación con los filtros tradicionales.

Imagine Lens está disponible únicamente para suscriptores de Snapchat+ Platinum (US$ 15,99/mes) y Lens+ (US$ 8,99/mes). Estas modalidades de pago otorgan acceso anticipado a funciones avanzadas y a contenidos exclusivos, consolidando la apuesta de Snapchat por experiencias diferenciales.

La compañía también lanzó Augmented Reading, una iniciativa que busca revitalizar el hábito de la lectura mediante realidad aumentada y las gafas Spectacles con Snap OS.

El proyecto, desarrollado junto a la Biblioteca Nacional de Singapur y la agencia creativa LePub, permite escanear páginas de libros y proyectar elementos visuales y sonoros que enriquecen la narrativa. De esta manera, la lectura tradicional se convierte en una experiencia interactiva, inmersiva y compartible, pensada especialmente para atraer a públicos jóvenes.

Con herramientas como Imagine Lens y Augmented Reading, Snapchat busca posicionarse nuevamente en el centro de la innovación digital, combinando inteligencia artificial y realidad aumentada para ofrecer experiencias únicas y fortalecer su lugar en el competitivo mundo de las redes sociales.