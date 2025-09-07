El Gobierno definió dos discursos según el resultado de las elecciones legislativas en Buenos Aires

La Casa Rosada prepara un mensaje distinto para cada escenario: si el kirchnerismo logra una ventaja amplia apelarán a la “campaña del miedo”, mientras que si el oficialismo queda cerca o supera a Fuerza Patria buscarán capitalizar el envión.

El Gobierno nacional ya tiene delineadas dos estrategias comunicacionales para después de las elecciones legislativas que se realizan este domingo en la provincia de Buenos Aires. La mesa electoral de La Libertad Avanza (LLA) trabaja en paralelo con la Casa Rosada y define qué referentes hablarán en el búnker cuando se conozcan los primeros resultados.

En el Ejecutivo reconocen que, si el kirchnerismo obtiene una amplia diferencia, el oficialismo apostará a reforzar el discurso de la “campaña del miedo” con la mira en las presidenciales del 26 de octubre. En ese caso, buscarán captar a votantes de los partidos de centro para ampliar la base de apoyo.

En cambio, si la diferencia es mínima o los libertarios superan a Fuerza Patria, el mensaje se enfocará en “capitalizar el envión” y profundizar la polarización con Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Según trascendió, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, será una de las encargadas de hablar ante la militancia junto con Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia. El oficialismo también analiza dar espacio a algunos candidatos, aunque no definieron cuáles.

Sobre la presencia de Javier Milei en el búnker, en Balcarce 50 sostienen que será una decisión de último momento y dependerá del resultado. Por eso, la mesa electoral libertaria diagrama un esquema de oradores paralelo sin intervención directa del Presidente.

En La Plata confluirán además los referentes de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, que responde a Santiago Caputo, y los armadores bonaerenses de LLA, encabezados por Pareja. Aunque en la campaña hubo tensiones por el cierre de listas, el Gobierno apuesta a mostrar unidad en la noche electoral.

En paralelo, descartan un encuentro entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el militante libertario Daniel “Gordo Dan” Parisini, luego de los cruces por las críticas de este último hacia el senador Luis Juez. Desde su entorno aseguran que actualmente se encuentra fuera del país.