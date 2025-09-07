Elecciones en Buenos Aires: escribieron “3%” junto al nombre de Karina Milei en la escuela donde vota

En Vicente López, los padrones del Instituto Pedro Poveda, donde debe votar la secretaria General de la Presidencia, aparecieron con pintadas que hacen referencia al escándalo por supuestas coimas.

Hoy 10:08

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó este domingo con un hecho que agitó aún más el clima político. En el Instituto Pedro Poveda, ubicado en Agustín Álvarez 1431, Vicente López, donde debe emitir su voto Karina Milei, los padrones pegados en la puerta fueron vandalizados con la inscripción “3%” escrita junto a su nombre.

La pintada, que fue registrada por votantes durante las primeras horas del comicio, hace referencia a una de las chicanas políticas más repetidas por sectores opositores contra la hermana del presidente Javier Milei, a quien acusan de haberse beneficiado con un presunto 3% en retornos de contratos estatales, una cifra que se volvió simbólica en el discurso crítico.

El episodio ocurre en medio de una elección estratégica para el oficialismo, donde Karina Milei, en su rol de jefa política del espacio La Libertad Avanza, se juega buena parte de su capacidad de armado territorial en la provincia más grande del país.

El hecho suma tensión al escándalo por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se insinúa la existencia de retornos en la contratación de servicios. Aunque el Gobierno nacional despegó a Karina Milei del caso, desde la oposición la mencionan de forma directa, en el marco de una ofensiva política y judicial.

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial del Gobierno ni denuncias judiciales por el acto de vandalismo. Sin embargo, fuentes de la Casa Rosada manifestaron su malestar por lo ocurrido, que consideran una provocación política en el marco de una jornada democrática.