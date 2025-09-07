Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 SEP 2025 | 12º
X
Somos Deporte

Palacios Alvarenga: “Tenemos que sacar fuerzas de donde sea para dejar a Güemes en la Primera Nacional”

El delantero del Gaucho habló tras la derrota ante Atlanta y palpitó las cuatro “finales” que se vienen.

Hoy 10:54

El delantero paraguayo Pablo Palacios Alvarenga habló tras la derrota de Güemes como visitante ante Atlanta, un resultado que complica al equipo santiagueño en su lucha por permanecer en la Primera Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Quedan cuatro finales, estamos en una situación complicada, pero hay que seguir, no queda otra”, afirmó el atacante. “Hicimos los méritos, ellos llegaron una sola vez y nos convirtieron. Buscamos por todos lados, pero no le encontramos la vuelta. Tenemos que sacar fuerzas de donde sea para dejar a Güemes en la Primera Nacional”,  agregó.

Palacios Alvarenga destacó la fortaleza del grupo pese a la adversidad. “La cabeza juega mucho, pero somos un equipo que va siempre para adelante. Se nos vienen cuatro finales y es difícil la situación, pero hay que ponerle el pecho. Ya nos pasó que nos llegan una vez y nos convierten, tenemos que corregir eso, hay que seguir”.

El delantero también resaltó la calidad humana del plantel. “Tenemos un grupo humano fuerte, hay partidos que no merecimos perder como el de Arsenal, pero así es el fútbol y en este partido nos faltó algo parecido”, dijo.

Por último, Palacios Alvarenga palpitó las cuatro "finales" que se vienen. “Tenemos que ganar los dos partidos como local como sea y después sumar también fuera de casa”, concluyó.

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Expectativa por las elecciones legislativas en Buenos Aires: LLA desafía al peronismo en un escenario incierto
  2. 2. La mujer filmada con su amante en un concierto de Coldplay le pidió el divorcio a su esposo
  3. 3. En vivo: Franco Colapinto afronta el GP de Italia con la ilusión de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 7 de septiembre: mayormente nublado y una máxima de 23°
  5. 5. Caso Luciana Torres: la querella planteó una acusación alternativa contra el exnovio
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT