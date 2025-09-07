Palacios Alvarenga: “Tenemos que sacar fuerzas de donde sea para dejar a Güemes en la Primera Nacional”

El delantero del Gaucho habló tras la derrota ante Atlanta y palpitó las cuatro “finales” que se vienen.

Hoy 10:54

El delantero paraguayo Pablo Palacios Alvarenga habló tras la derrota de Güemes como visitante ante Atlanta, un resultado que complica al equipo santiagueño en su lucha por permanecer en la Primera Nacional.

“Quedan cuatro finales, estamos en una situación complicada, pero hay que seguir, no queda otra”, afirmó el atacante. “Hicimos los méritos, ellos llegaron una sola vez y nos convirtieron. Buscamos por todos lados, pero no le encontramos la vuelta. Tenemos que sacar fuerzas de donde sea para dejar a Güemes en la Primera Nacional”, agregó.

Palacios Alvarenga destacó la fortaleza del grupo pese a la adversidad. “La cabeza juega mucho, pero somos un equipo que va siempre para adelante. Se nos vienen cuatro finales y es difícil la situación, pero hay que ponerle el pecho. Ya nos pasó que nos llegan una vez y nos convierten, tenemos que corregir eso, hay que seguir”.

El delantero también resaltó la calidad humana del plantel. “Tenemos un grupo humano fuerte, hay partidos que no merecimos perder como el de Arsenal, pero así es el fútbol y en este partido nos faltó algo parecido”, dijo.

Por último, Palacios Alvarenga palpitó las cuatro "finales" que se vienen. “Tenemos que ganar los dos partidos como local como sea y después sumar también fuera de casa”, concluyó.