Recuperaron bienes robados en La Banda tras un operativo en el barrio Agua y Energía

La Brigada de la Sección Robo y Hurto de la Comisaría Comunitaria N° 13 logró recuperar cajones de bebidas sustraídos, tras una denuncia realizada el día anterior.

Hoy 14:55

Este domingo por la mañana, personal de la Brigada Interna de la Comisaría Comunitaria N° 13 llevó adelante un operativo exitoso en el barrio Agua y Energía de la ciudad de La Banda, donde se logró recuperar elementos que habían sido denunciados como robados.

La investigación, realizada por la Sección Robo y Hurto, permitió localizar en una vivienda de calle Chile los bienes en cuestión: tres cajones de bebidas con sus respectivos envases, que habían sido sustraídos el día anterior.

La moradora del domicilio accedió a realizar la entrega de manera voluntaria y en presencia de un testigo hábil, lo que permitió concretar el secuestro formal de los objetos sin necesidad de intervención forzada.

Los elementos fueron trasladados a la dependencia policial, donde se dio curso a las diligencias correspondientes. Posteriormente, serán restituidos al damnificado, conforme a lo establecido por la Justicia.

