Premiaron a los ganadores de la maratón por los 60 años del Iosep

La intendente Fuentes junto al secretario de deportes Dapello premiaron a los ganadores.

Hoy 20:07

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello, participaron del acto de premiación a los ganadores de la maratón por el 60° aniversario del Iosep en las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros.

El presidente de la obra social, Raúl Ayuch, encabezó el acto realizado este domingo en el parque Aguirre ante numerosos atletas. Mientras que la jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylañski y de Gobierno, Néstor Machado, y del subsecretario del área, Diego Brunet.

La jefa comunal hizo entrega de los trofeos a los atletas que alcanzaron los primeros puestos.

En los 5 km, los premiados fueron: Esteban Guzmán, Santiago Novelli y Federico Abraham; mientras que en damas lo hicieron Alejandra Córdoba, María Cecilia Francos y Dalma Castellanos y en caballeros.

En tanto en los 10 km las ganadoras fueron Emilse Olivera, Silvina Delgado y María Belén Díaz y en los caballeros, Roberto Vega, Carlos Lescano y Facundo Sánchez.