Alumnos del Colegio Hermano Hermas de Bruijn representaron a la provincia en las Olimpiadas de Matemática OMA 2025

La instancia regional se realizó en San Miguel de Tucumán, donde los estudiantes demostraron esfuerzo, disciplina y pasión por el aprendizaje.

Hoy 20:55

Los alumnos Matilda Trungelliti, Guadalupe Torres, Delfina Marhe, Emilia Zamora, Morena Cerutti, Tobías Loza, Helena Castiglione, Bautista Noriega, Gastón Prado, Apolo Rojo Bolzon e Ignacio Flores Dris participaron representando a la provincia en la instancia regional de las Olimpiadas de Matemática OMA 2025, realizadas en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Estuvieron acompañados por la profesora Silvia Gerez, quien destacó que los estudiantes demostraron esfuerzo, disciplina y constancia, valores que los llevaron a representar tanto a su institución como a la provincia. “Las olimpiadas son una oportunidad para desafiarse, descubrir talentos y aprender del camino. Lo más valioso no es la medalla, sino el conocimiento, la amistad y la experiencia que se llevan”, expresó la docente.

Desde la institución educativa expresaron su orgullo por ver cómo cada alumno representa con entusiasmo al colegio, siempre guiado por los valores inculcados desde la institución.

