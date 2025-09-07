Ingresar
Habrá cambios en el tránsito por repavimentación en avenida Colón

Desde el lunes 8 de septiembre al mediodía, se aplicará un desvío en la circulación vehicular por trabajos en la calzada oeste. Afectará parcialmente el recorrido de la línea 112.

Hoy 21:01

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Capital informó que, debido al avance de la obra de repavimentación integral de la avenida Colón, se realizará un desvío en la intersección con avenida Sáenz Peña a partir del lunes 8 de septiembre al mediodía.

Los trabajos se concentrarán en el cruce de la calzada oeste, lo que obligará a reorganizar el tránsito en esa zona clave. Como parte de estas medidas, la línea de colectivos 112 modificará parcialmente su recorrido: deberá continuar por el carril sur-norte de avenida Colón hasta calle Rivadavia, luego tomar pasaje América y, desde allí, retomar su trayecto habitual por avenida Sáenz Peña.

Este desvío temporal forma parte de la segunda etapa del plan de repavimentación de la avenida Colón, que abarca el tramo comprendido entre calle Alvarado y La Rioja, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y la circulación vehicular en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Desde el municipio solicitaron circular con precaución, respetar las señalizaciones y seguir las indicaciones del personal de tránsito mientras duren las tareas.

