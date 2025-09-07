El Club de Leones Mishky Mayu celebró su visita anual a la escuelita de Brea Pozo

Por octavo año consecutivo, los integrantes del club llevaron juguetes, golosinas y cortes de pelo a los niños de la escuela, fomentando la solidaridad y la alegría.

Hoy 22:12

El Club de Leones Mishky Mayu realizó su festejo anual en la escuelita de Brea Pozo, donde asisten alrededor de 30 a 35 niños desde Jardín de Infantes hasta primaria. Durante la actividad, los leones llevaron juguetes para cada niño, golosinas y chocolatada, garantizando una tarde llena de alegría y diversión.

Además, se realizaron cortes de pelo solidarios para los más pequeños, en una tradición que el club mantiene desde hace ocho años en el mismo lugar. “Anualmente buscamos mejorar la experiencia, ayudando y compartiendo con los niños de la comunidad”, señalaron desde la institución.

Club de Leones Mishky Mayu

Participaron del evento los leones Franklin, Fanny, Franklin (hijo), Gerardo, Belén, Rodrigo, Ezequiel, Gaby, Zulma y Marlene, quienes se comprometieron una vez más a brindar su tiempo y apoyo a los niños de Brea Pozo.