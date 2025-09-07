“Es para Axel, la conducción”: el cántico de los militantes peronistas en el búnker bonaerense de Fuerza Patria

En medio de las celebraciones tras el triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires, la militancia cantó a favor del gobernador y antes de que hable se escuchó: “Se siente, se siente, Axel presidente“.

Luego de la difusión de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se subió al escenario con todos los integrantes del Poder Ejecutivo, como también a los intendentes y los principales candidatos que participaron en las secciones.

En ese marco, el cántico que resonó en las puertas del escenario fue: "Es para Axel, la conducción“. Todo esto se da luego de la fuerte interna que atravesó al peronismo no solo para el armado de las listas, sino que viene desde la pelea por las elecciones para la presidencia del Partido Justicialista que enfrentó a Kicillof con la propia Cristina Kirchner.

El mandatario bonaerense se erigió como el gran ganador de la jornada después de sacar una diferencia amplia en el acumulado de las ocho secciones electorales. De acuerdo a los resultados oficiales, Fuerza Patria ganó con holgura la primera y la tercera sección electoral. Entre ambas, aglutinan a casi el 60% de los 14 millones de electores que estaban habilitados para sufragar en la jornada de hoy.

Al sumar los votos de toda la provincia de Buenos Aires (en cuatro secciones se eligieron senadores y en los otros cuatro diputados), Fuerza Patria obtiene casi 47% de los sufragios y le saca más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que se impone solamente en las secciones quinta y sexta.