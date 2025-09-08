Ingresar
Buscan a “Maika”, una perra perdida en la zona de la Aguirre Vieja

La familia está desesperada y pide ayuda para encontrar a la mascota de la casa.

Hoy 00:27
Una familia santiagueña se encuentra en plena búsqueda de su perra llamada Maika, que fue vista por última vez en inmediaciones de la plaza de la Aguirre Vieja, entre las calles Peralta Luna y Suárez.

Desesperados por hallarla, sus dueños difundieron imágenes en redes sociales y pidieron a la comunidad colaboración para dar con su paradero. Según señalaron, la perrita suele frecuentar el sector mencionado, pero en las últimas horas no regresó a su hogar.

Quienes puedan aportar información sobre Maika pueden comunicarse al 3854 853734. “Por favor, si alguien la ve, me avisa”, expresaron desde la familia que la busca.

