La hoja de ruda, un “amuleto” natural: por qué conviene llevarla en septiembre

Antiguas creencias aseguran que protege contra envidias y atrae lo positivo. Cómo usarla correctamente.

Hoy 07:37

La llegada de septiembre no solo significa el comienzo de la primavera, sino también un periodo de renovación para todas las personas. Por esa razón, se llevan a cabo diversos rituales para atraer buenas vibras durante estos meses.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de ellos consiste en guardar una hoja de ruda en la billetera, un método que pasa de generación en generación. Pero, para qué sirve hacer esto y qué significado tiene.

En primer lugar, la ruda es una planta que no solo sirve para decorar tu jardín, sino que además tiene un aura mística. En la cultura popular argentina, se la considera un amuleto poderoso para atraer prosperidad, salud y alejar la envidia.

Por eso, según las creencias populares, poner una hoja de ruda en la billetera durante este mes ayuda a “abrir caminos” y a recibir el cambio de estación con energía positiva.

La tradición sostiene que este gesto ayuda a:

Atraer la buena suerte y el dinero .

. Protegerse de las malas vibras y la envidia .

. Renovar la energía personal y del entorno.

Algunos también suman una oración o intención personal al momento de guardar la hoja, reforzando el sentido del ritual.