Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 SEP 2025 | 5º
X
Revista

La hoja de ruda, un “amuleto” natural: por qué conviene llevarla en septiembre

Antiguas creencias aseguran que protege contra envidias y atrae lo positivo. Cómo usarla correctamente.

Hoy 07:37

La llegada de septiembre no solo significa el comienzo de la primavera, sino también un periodo de renovación para todas las personas. Por esa razón, se llevan a cabo diversos rituales para atraer buenas vibras durante estos meses.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de ellos consiste en guardar una hoja de ruda en la billetera, un método que pasa de generación en generación. Pero, para qué sirve hacer esto y qué significado tiene.

En primer lugar, la ruda es una planta que no solo sirve para decorar tu jardín, sino que además tiene un aura mística. En la cultura popular argentina, se la considera un amuleto poderoso para atraer prosperidad, salud y alejar la envidia.

Por eso, según las creencias populares, poner una hoja de ruda en la billetera durante este mes ayuda a “abrir caminos” y a recibir el cambio de estación con energía positiva.

La tradición sostiene que este gesto ayuda a:

  • Atraer la buena suerte y el dinero.
  • Protegerse de las malas vibras y la envidia.
  • Renovar la energía personal y del entorno.

Algunos también suman una oración o intención personal al momento de guardar la hoja, reforzando el sentido del ritual.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Murió Pastor Luna, ícono del chamamé santiagueño
  2. 2. Axel Kicillof, tras la victoria: “Es una alegría reparadora, le vinimos a poner freno al gobierno de Milei”
  3. 3. Zamora felicitó a Kicillof y destacó el mensaje de las urnas en Buenos Aires
  4. 4. Recuperan celulares robados en San Pedro de Guasayán: dos detenidos tras la investigación
  5. 5. Victoria contundente del peronismo en la provincia de Buenos Aires: Axel Kicillof se posiciona de cara al 2027
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT