Sydney Sweeney brilló en el estreno de "Christy", su nueva película

Con una impronta que combinó sofisticación y carisma, la actriz estadounidense acaparó miradas en la alfombra roja y reafirmó su lugar como una de las figuras más destacadas del cine y la moda internacional.

Hoy 09:34

Durante el estreno de Christy en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Sydney Sweeney se robó todas las miradas con un look que combinó elegancia clásica y audacia moderna.

La actriz de 27 años eligió un vestido rosa pálido con corsé, diseñado por la casa británica Erdem, que destacaba por su delicado drapeado y un lazo rojo en la cadera que aportaba un toque inesperado y sofisticado.

El estilismo estuvo a cargo de Molly Dickson, quien complementó el vestido con un maquillaje de inspiración hollywoodense: labios nude ligeramente delineados y un sutil ojo ahumado que realzaba la mirada de la estrella sin restarle protagonismo al conjunto.

Su cabello rubio, peinado en ondas glamorosas, completó el look con un aire de estrella de cine clásica.

Sydney Sweeney