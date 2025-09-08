Turistas argentinas alquilaron un departamento en París y se llevaron una insólita sorpresa con los baños

Un grupo de amigas compartió en TikTok la experiencia de descubrir que los baños de su hospedaje no tenían inodoro. El video superó 1,3 millones de reproducciones y generó un divertido debate sobre costumbres arquitectónicas en Francia.

Hoy 08:30

Un grupo de jóvenes argentinas protagonizó una de las escenas más virales de los últimos días en TikTok al mostrar la insólita sorpresa que se llevaron tras alquilar un departamento en París. La experiencia, narrada por la usuaria @vickyauditore, expuso una costumbre arquitectónica que desconcierta a muchos turistas en la capital francesa: la separación del inodoro de la ducha.

En el video, que comienza con el título “POV: Alquilas un departamento en París”, Vicky muestra con entusiasmo cada espacio del lugar: la cocina equipada, el living con mesa y sillones, las ventanas con vista a la ciudad y las habitaciones prolijas. Sin embargo, al ingresar al baño, la situación cambia por completo.

“Mirá, solo ducha tiene este baño, no tiene inodoro”, comenta entre risas, mientras el grupo empieza a preguntarse dónde estaba el sanitario. Al recorrer otros ambientes, encuentran lo mismo: baños completos con ducha y lavabo, pero otra vez sin inodoro a la vista. “¿Chicas, dónde está el inodoro?”, se escucha preguntar a una de ellas, en medio de risas e incredulidad.

La escena refleja una particularidad frecuente en muchos departamentos parisinos, donde el inodoro suele estar en un espacio separado. Finalmente, tras una búsqueda más exhaustiva, una de las amigas abre una puerta y encuentra el sanitario, lo que desata carcajadas y alivio general.

El video, que ya supera 1,3 millones de reproducciones, acumuló más de 181 mil “me gusta” y cientos de comentarios de usuarios que compartieron anécdotas similares. “No entiendo por qué separan el inodoro de las duchas” y “Jajaja todas se estaban haciendo pis y ninguna encontraba el inodoro” fueron algunos de los mensajes destacados.