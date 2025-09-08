Silva Neder: “Es un contundente mensaje del pueblo bonaerense para poner un límite al individualismo”

El vicegobernador de Santiago del Estero felicitó al gobernador Kicillof tras el triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires.

Hoy 08:37

El vicegobernador de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, felicitó al gobernador Axel Kicillof por la "categórica victoria electoral que obtuvo Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Este es un contundente mensaje del pueblo bonaerense para poner un límite al individualismo, al sálvese quien pueda y a la destrucción del Estado. Con su voto, le dijeron sí a una Estado presente para resolver los problemas de la gente, a la solidaridad y a la unidad", subrayó.

"Como lo venimos haciendo en Santiago del Estero con el Frente Cívico -puntualizó-, encabezado por el gobernador Gerardo Zamora y con el presidente del PJ local, José Emilio Neder; donde este proyecto político de construcción colectiva permanente puesta en la gestión tiene como eje primordial el desarrollo, el progreso y el bienestar de todos los santiagueños".