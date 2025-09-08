Marangoni: “Hubo un padre de la victoria y otro de la derrota, y eso marca el rumbo político del país”

Lo afirmó en una entrevista telefónica con Radio Panorama, donde analizó el impacto político y económico del resultado.

En diálogo con Radio Panorama, el analista político y economista Gustavo Marangoni analizó los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con una lectura clara: “estas elecciones tuvieron dos padres. Uno de la victoria y otro de la derrota”.

Para Marangoni, el gran ganador de la jornada fue Axel Kicillof, quien “tomó una decisión audaz al desdoblar las elecciones provinciales, incluso resistiendo las presiones de Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora”. Según el analista, el gobernador bonaerense apostó fuerte y ganó: “Era todo o nada, y le salió muy bien”.

En contraposición, el gran perdedor, sostuvo, fue el presidente de la Nación: “Nacionalizó una elección provincial y terminó plebiscitando su política económica”. Citando una conocida frase de la política estadounidense, Marangoni sintetizó: “Es la economía, estúpido”.

El licenciado señaló que la contundente victoria del peronismo en distritos históricamente adversos, como zonas agropecuarias e incluso municipios donde no ganaban hace más de 20 años, solo puede explicarse por el “efecto bolsillo”. Es decir, la profunda preocupación de la ciudadanía por el deterioro del poder adquisitivo.

“No fue el riesgo Cuca, fue el riesgo bolsillo”, resumió. Y remarcó que esta elección fue también una señal fuerte para el oficialismo nacional: “El gobierno venía acumulando derrotas provinciales, y la de ayer fue un golpe durísimo”.

Marangoni destacó además un patrón nacional: en todas las provincias, salvo en CABA, ganaron los oficialismos. Según explicó, eso obliga a empezar a vincular dos conceptos clave para lo que viene: gobernadores y gobernabilidad.

“Hay que leer este mapa político como una pista de lo que va a venir en los próximos dos años. La política se va a ordenar desde las provincias hacia el centro”.

Consultado sobre los posibles escenarios hacia octubre, Marangoni fue claro: “El gobierno está en una encerrona. Reconoció errores, pero al mismo tiempo reafirmó todos los principios de su política económica”.

Alertó que el mercado ya empezó a reaccionar con preocupación: “Antes de que abran los bancos, ya se habla de un dólar a $1460”, mencionó. Y advirtió: “El gobierno tiene que demostrar pericia técnica. Lo que pase con la relación peso-dólar será clave”.

La estabilidad del tipo de cambio y el control de la inflación son, según el especialista, las únicas cartas que le quedan al Ejecutivo: “Si se despierta otra vez la inflación, esa única bandera que el gobierno mantenía —la baja de los precios— quedará comprometida”.

En su análisis político, Marangoni remarcó que el oficialismo nacional esperaba obtener una posición más fortalecida tras estas elecciones, con la idea de encarar la segunda parte del mandato con más apoyo legislativo.

“Hasta ahora, la llamada Casta lo viene goleando. Ahora es el turno de la economía, y la primera tarea, casi la única, es frenar la corrida cambiaria y estabilizar el escenario financiero”, sostuvo.

Para cerrar, el analista dejó una advertencia clara: “Lo que pase en las próximas semanas será determinante. Si el gobierno no logra controlar el mercado, se le va a hacer cuesta arriba llegar bien a octubre”.