En vivo: Argentinos Juniors y Lanús van por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

El Bicho y el Granate se miden esta noche desde las 21.10 en el Cilindro de Avellaneda buscando meterse entre los mejores cuatro del torneo.
Argentinos Juniors y Lanús se enfrentarán este lunes desde las 21.10 en el Cilindro de Avellaneda, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El partido, que será arbitrado por Darío Herrera y televisado por TyC Sports, definirá al rival del ganador de Newell’s-Belgrano en semifinales.
