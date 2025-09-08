Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 SEP 2025 | 22º
X
Somos Deporte

En vivo: Argentinos Juniors y Lanús van por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

El Bicho y el Granate se miden esta noche desde las 21.10 en el Cilindro de Avellaneda buscando meterse entre los mejores cuatro del torneo.

Hoy 21:36

Argentinos Juniors y Lanús se enfrentarán este lunes desde las 21.10 en el Cilindro de Avellaneda, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El partido, que será arbitrado por Darío Herrera y televisado por TyC Sports, definirá al rival del ganador de Newell’s-Belgrano en semifinales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Copa Argentina Club Atlético Lanús Asociación Atlética Argentinos Juniors

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se descompensó mientras manejaba y el camión se desvió hacia el monte en Ruta 34
  2. 2. Caso Luciana Torres: la defensa de Cesca objeta la condición de querellante
  3. 3. Añatuya: colectivo de larga distancia fue atacado a piedrazos en plena ruta
  4. 4. Fuerte caída de las acciones argentinas en Wall Street tras la derrota electoral del Gobierno
  5. 5. El “Gordo Dan” pidió cambios en el equipo libertario y apuntó contra Sebastián Pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT