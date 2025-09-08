Ingresar
Claudia Zamora celebró el triunfo del peronismo y pidió construir "una Patria mejor"

La senadora nacional felicitó al gobernador Axel Kicillof y remarcó la importancia de trabajar por la paz social, el federalismo y un Estado presente.

Hoy 14:01

La senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, expresó su felicitación al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, tras los resultados electorales de este domingo en la provincia.

“Felicitaciones al gobernador Axel Kicillof y a todos los bonaerenses, que con una gran y pacífica participación democrática se manifestaron a favor de la paz social, del trabajo, de la producción y de un Estado presente”, escribió la legisladora en sus redes sociales.

En su mensaje, destacó que desde la política existe “la responsabilidad de estar a la altura de ese mensaje y redoblar los esfuerzos para construir una Patria mejor, sin odios, sin violencia ni discriminación”.

Por último, la senadora también subrayó que el resultado de las urnas en Buenos Aires deja una enseñanza: “Tenemos que ser sabios y saber escuchar el mensaje: trabajo, federalismo y humildad”.

