Los cambios de Gallardo en la lista de River para la serie con Palmeiras en la Copa Libertadores

El Muñeco incluirá a tres juveniles en la nómina para la serie de los cuartos de final del certamen continental. Salen Mastantuono y Simón, mientras que el tercero aún está por definirse.

Hoy 14:16

La cuenta regresiva marca que faltan nueve días para el cruce decisivo entre River Plate y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, y Marcelo Gallardo ya tomó una decisión clave: sumará a tres juveniles a la lista de buena fe. Los elegidos son Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Rivero, defensor de 21 años, había quedado afuera en los octavos pero se ganó un lugar tras mostrar un gran nivel en los últimos partidos. Su inclusión se da en medio de la baja por lesión ligamentaria de Germán Pezzella, quien estará afuera hasta 2026, lo que obliga al DT a reforzar la zaga.

El segundo en sumarse es Meza, volante ofensivo de apenas 17 años que ya disputó siete partidos en Primera y dejó buenas sensaciones. Podría ser una alternativa frente a la ausencia de Giuliano Galoppo, suspendido por su expulsión contra Libertad en la fase anterior.

Por último, aparece Dadín, delantero de 19 años que fue blindado con una cláusula de 100 millones de euros. En Primera solo fue titular ante Godoy Cruz y sumó minutos contra San Martín de San Juan, pero en la Reserva brilló con 10 goles en 20 encuentros, lo que despertó la atención de Gallardo.

En cuanto a las bajas, ya están confirmadas las salidas de Franco Mastantuono, transferido al Real Madrid, y Santiago Simón, hoy en Toluca. El tercer nombre aún no está definido y podría ser Federico Gattoni (marginado), Pezzella o Giorgio Costantini, ambos con lesiones ligamentarias.

River se enfrentará al equipo de Abel Ferreira, uno de los grandes candidatos al título. El partido de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 en el Monumental, mientras que la revancha se jugará una semana más tarde en el Allianz Parque, en el mismo horario.