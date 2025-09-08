Crisis política en Francia: el primer ministro renunciará tras perder el apoyo del Parlamento

La Asamblea Nacional rechazó la moción de confianza. El Gobierno de Macron atraviesa su momento más frágil.

Hoy 14:38

François Bayrou perdió la votación de su moción de confianza en la Asamblea Nacional y tendrá que renunciar al cargo de primer ministro en Francia ante el presidente, Emmanuel Macron.

De esa manera, su gobierno caerá este martes tras solo nueve meses en el cargo. Bayrou fracasó así en su intento de superar una moción de confianza para lograr el apoyo a su plan de recortes presupuestario que busca sanear las cuentas públicas.

Sin sorpresas, 364 diputados votaron en contra, entre ellos las oposiciones de izquierdas y de ultraderecha, anunció la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet.

Bayrou presentará su dimisión el martes, según su entorno.

La nueva crisis política que golpea a Macron ocurre a dos días de una jornada de protestas prevista para este miércoles, impulsada a través de las redes sociales bajo el lema “Bloqueemos todo”. En tanto, sindicatos convocaron a una huelga “masiva” para el 18 de este mes.

Macron tiene mandato hasta 2027.

Desde el fallido adelanto electoral de 2024, Francia vive una profunda inestabilidad política sin mayorías parlamentarias estables, en un contexto de elevada deuda pública que alcanza alrededor del 114% del PIB.

El último episodio de esta crisis fue la caída de Bayrou, tras un intento de convencer a los diputados de apoyar su plan presupuestario para 2026, que prevé 44.000 millones de euros (51.600 millones de dólares) de recortes.

Aunque no estaba obligado a ello, Bayrou, de 74 años, decidió someterse a una moción de confianza que perdió.

Un total de 364 diputados votaron en contra, entre ellos las oposiciones de izquierda y ultraderecha, así como algunos diputados aliados del gobierno y solamente 194 lo respaldaron.

“Ustedes pueden derrocar al gobierno, pero no pueden borrar la realidad”, urgió en vano a los parlamentarios, a quienes alertó de la situación de “emergencia vital” que enfrenta la segunda economía de la UE por su “sobreendeudamiento”.

El cuarto primer ministro de Macron desde 2022 debe presentar su dimisión oficialmente el martes, según su entorno.

Su plan de recortes, que incluía la supresión de dos días feriados, relanzó el malestar social.

Este lunes, se convocaron concentraciones ante alcaldías para celebrar su salida. Sin embargo, las autoridades tienen la vista puesta en una jornada de protestas el miércoles, impulsada a través de las redes sociales bajo el lema “Bloqueemos todo”, y en la huelga “masiva” convocada el 18 de septiembre por los sindicatos.

En este contexto, la presión se cierne sobre Macron, que tiene ante él varias soluciones, ninguna de ellas exenta de riesgos.

La líder ultraderechista, Marine Le Pen, estimó que Macron tiene la “obligación” moral de convocar elecciones legislativas anticipadas.

Le Pen no podría presentarse a los comicios al estar condenada a una pena de inhabilitación por malversación de fondos públicos europeos. Su juicio en apelación tendrá lugar entre el 13 de enero y el 12 de febrero próximos.

Según los sondeos, estos comicios dejarían de nuevo una Asamblea dividida en tres bloques -izquierda, centroderecha y ultraderecha- y sin mayorías estables, aunque con un ascenso del partido de Le Pen y una caída del oficialismo.

Otra opción es el nombramiento de un nuevo primer ministro, que se enfrentaría al reto de conciliar los reclamos dispares de la oposición.

Macron abogó la semana pasada por mirar a su izquierda e intentar atraer a la oposición socialista al gobierno actual, formado por su alianza centrista y el partido conservador Los Republicanos (LR).

“Estamos listos, que venga a buscarnos”, aseguró este lunes el diputado socialista, Boris Vallaud. Según afirmó, corresponde ahora formar gobierno a la “izquierda”, vencedora de las legislativas de 2024.

El ex primer ministro y diputado oficialista Gabriel Attal propuso por un “acuerdo de interés general” entre fuerzas políticas durante los próximos 18 meses para superar el bloqueo hasta el final del mandato de Macron en 2027.