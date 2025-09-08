El municipio bandeño avanza con la colocación de caminerías en la plaza del barrio Avenida

La iniciativa busca ofrecer a los vecinos del barrio Avenida un espacio moderno, accesible y seguro, con caminerías y juegos infantiles que fomentan la recreación y la vida saludable.

Hoy 14:45

Por iniciativa del intendente Ing. Roger E. Nediani, el municipio de la ciudad de La Banda, a través de la Secretaría de Obras Públicas, avanza con la colocación de caminerías en lo que será un nuevo espacio saludable en el barrio Avenida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las caminerías fueron diseñadas para mejorar la accesibilidad y la circulación en la plaza, permitiendo a los peatones disfrutar del espacio de manera más cómoda y segura.

Cabe recordar, que se colocaron juegos infantiles, siendo estos modernos y seguros, y son un gran atractivo para las familias y los niños de la zona, que ahora podrán disfrutar de momentos recreativos al aire libre.

En este sentido, el intendente Nediani expresó: “Este tipo de intervenciones no solo mejoran la infraestructura urbana, sino que también buscan recuperar y poner en valor espacios públicos, ofreciendo lugares recreativos y saludables para los vecinos”.

De este modo, la actual gestión municipal intensifica los trabajos para el mejoramiento de espacios públicos para que la comunidad pueda aprovechar estos lugares como puntos de encuentros y recreación.