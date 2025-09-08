Una de las víctimas fatales del atentado en una parada de colectivos de Jerusalén era argentina

La información fue confirmada por el rabino Eliahu Hamra, de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Un ataque terrorista perpetrado en la mañana del lunes en Jerusalén dejó seis muertos y al menos 21 heridos, varios de ellos en estado grave. Entre las víctimas fatales se encuentra Sarah Mariela Voloj de Mendelson, una argentina de 57 años, quien se dirigía a su trabajo al momento de la emboscada.

La información fue confirmada por el rabino Eliahu Hamra, de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que expresó su dolor y solidaridad con la familia de la víctima a través de un mensaje en redes sociales. Voloj de Mendelson residía desde su infancia en Israel y era reconocida como referente del movimiento juvenil Bnei Akiva.

El atentado se produjo en la intersección de Ramot, al norte de Jerusalén, cuando dos atacantes palestinos abrieron fuego contra civiles que esperaban el transporte público en plena hora pico. Los agresores, provenientes de Cisjordania, fueron abatidos en el acto por un soldado israelí fuera de servicio y civiles armados.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que el militar actuante pertenecía a la Brigada Hasmoneos, integrada por soldados ortodoxos. El servicio de emergencias Magen David Adom informó que cuatro personas murieron en el lugar y dos más fallecieron en el hospital Hadassah tras ser trasladadas en estado crítico.

Además de Voloj de Mendelson, las víctimas fatales fueron identificadas como Yaakov Pinto (25), Israel Mentzer (28), Yosef David (43), el rabino Levi Yitzhak Pash y el rabino Mordechai Steinsteg, fundador de una panadería muy conocida en Beit Shemesh.

El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó el hecho como un “ataque terrorista” y advirtió que “Israel está librando una guerra en Gaza, en Cisjordania e incluso dentro del propio país”.