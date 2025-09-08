Malas noticias para Güemes: empató Arsenal y quedó en zona de descenso

El elenco de Sarandí igualó sin goles con Alvarado y complicó aún más al Gaucho.

Hoy 17:17

La dura derrota de Güemes ante Atlanta el sábado pasado sigue dejando secuelas. Este lunes, el empate sin goles entre Arsenal de Sarandí y Tristán Suárez empujó al Gaucho nuevamente a la zona de descenso de la Primera Nacional, un escenario que pudo agravarse si Alvarado vencía a Deportivo Maipú, lo que hubiese relegado al equipo santiagueño al último puesto de la tabla. Finalmente fue empate sin goles en Mar del Plata.

“Quedan cuatro finales, estamos en una situación complicada, pero hay que seguir, no queda otra. Tenemos que sacar fuerzas de donde sea para dejar a Güemes en la Primera Nacional”, expresó el delantero paraguayo Pablo Palacios Alvarenga, referente del plantel, tras el duro traspié.

El panorama no es alentador para el conjunto dirigido por Pablo Martel, que deberá jugarse la permanencia en las últimas fechas. Los compromisos serán frente a Racing de Córdoba (local), Quilmes (visitante), San Miguel (local) y Almagro (visitante). Con cuatro finales por delante, el Gaucho necesita sumar puntos de manera urgente para asegurar su lugar en la categoría.