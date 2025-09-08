Milei reunió al Gabinete por segunda vez en el día, tras la derrota electoral en Buenos Aires

El Presidente encabeza un nuevo encuentro con sus ministros en la Casa Rosada. Analizan los motivos del revés y los pasos a seguir rumbo a octubre.

Hoy 17:12

El presidente Javier Milei volvió a reunir esta tarde al Gabinete en la Casa Rosada, en un clima marcado por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso en las legislativas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario ya había encabezado una primera reunión durante la mañana, que se extendió por dos horas. El único ausente en ese encuentro fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien finalmente se sumó a la segunda convocatoria en Balcarce 50, tras una jornada de fuerte tensión en los mercados.

Aunque desde el Gobierno ratificaron que no habrá cambios en el rumbo económico, el revés electoral obligó a abrir un análisis interno sobre lo sucedido en las urnas y a definir ajustes políticos de cara a los comicios del 26 de octubre.

En la Casa Rosada señalan varios factores como claves de la derrota: la elección de candidatos, el impacto de los audios de Diego Spagnuolo que mencionan presuntas coimas, y la ruptura con ciertos aliados estratégicos. “Esta vez fallamos en convencer al electorado”, admitieron fuentes cercanas al oficialismo.