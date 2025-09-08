La Municipalidad organizará actividades culturales, deportivas, educativas y ambientales por el Mes de las Juventudes

El programa reúne más de 15 actividades culturales.

Hoy 17:35

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de la Juventud, lanzó oficialmente el Mes de las Juventudes 2025, un programa que reúne más de 15 actividades culturales, deportivas, educativas y ambientales en distintos espacios de la ciudad.

El acto de apertura se realizó el pasado viernes 5 de septiembre en la explanada de la Municipalidad, con la presencia de la Intendente, Ing. Norma Fuentes, funcionarios, jóvenes y familias, e incluyó la premiación de la 2ª edición del concurso literario La Bibliodera.

En los próximos días se lanzará el concurso Foto Conciencia Ambiental, que tendrá como premios un iPhone y dos teléfonos Samsung. El certamen convoca a jóvenes a expresar, a través de la fotografía, mensajes de reflexión sobre el cuidado ambiental de los espacios públicos, como parques, paseos y plazas, incentivando la creatividad y la conciencia comunitaria.

Asimismo, el martes 9 y jueves 11 de septiembre se pondrá en marcha el primer encuentro del programa de murales temáticos Pinta Conciencia, que se desarrollará en la Escuela Secundaria Campo Contreras, del barrio Siglo XXI, bajo la temática de la prevención de la ludopatía. Este programa impacta en cada institución educativa en dos jornadas consecutivas: la primera con el Taller de sensibilización en las instalaciones de la escuela, donde los y las estudiantes reflexionan sobre la problemática y elaboran un boceto colectivo. La segunda será la pintura del mural en las adyacencias de la institución, ocasión en la que los estudiantes participan de una jornada artística y comunitaria, con refrigerio, música, DJ y locutor, compartiendo con el barrio un mensaje de conciencia y compromiso.

Con estas actividades, el Mes de las Juventudes organizado por la Municipalidad de la Capital impactará de manera directa en más de 3.000 jóvenes de Santiago del Estero, generando espacios de encuentro, formación, creatividad y participación comunitaria.

La programación completa se desarrollará durante septiembre y octubre en distintos puntos de la ciudad, con entrada libre y gratuita. Para más información y el detalle de cada actividad, se puede consultar en las redes oficiales de la Dirección de la Juventud: Instagram: @direcciondelajuventudsde. Facebook: Dirección de la Juventud – Municipalidad de Santiago del Estero.