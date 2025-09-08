Obras Públicas de la municipalidad trabajó en mantenimiento de la calzada en Av. Belgrano y Solís

Los operarios colocaron más de 16 toneladas de concreto asfáltico.

Hoy 17:41

La Dirección de Obras Públicas de la Capital avanza con el mantenimiento de las calles de la ciudad, en esta oportunidad con el aporte de concreto asfáltico en la intersección de las avenidas Belgrano y Solís.

Los operarios emplearon más de 16 toneladas de concreto asfáltico, además de motoniveladoras y un rolo compactador, buscando optimizar la superficie de rodamiento vehicular.

Los trabajos corrigieron los desniveles provocados por el deterioro de la calzada ya que es un lugar de alto tránsito.

El concreto asfáltico se aplica en caliente sobre la superficie dañada, se nivela, se compacta con el paso de un rodillo y permite la habilitación al tránsito en un corto período de tiempo.