Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 SEP 2025 | 28º
X
Locales

Obras Públicas de la municipalidad trabajó en mantenimiento de la calzada en Av. Belgrano y Solís

Los operarios colocaron más de 16 toneladas de concreto asfáltico.

Hoy 17:41

La Dirección de Obras Públicas de la Capital avanza con el mantenimiento de las calles de la ciudad, en esta oportunidad con el aporte de concreto asfáltico en la intersección de las avenidas Belgrano y Solís.

Los operarios emplearon más de 16 toneladas de concreto asfáltico, además de motoniveladoras y un rolo compactador, buscando optimizar la superficie de rodamiento vehicular.

Los trabajos corrigieron los desniveles provocados por el deterioro de la calzada ya que es un lugar de alto tránsito.

El concreto asfáltico se aplica en caliente sobre la superficie dañada, se nivela, se compacta con el paso de un rodillo y permite la habilitación al tránsito en un corto período de tiempo.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte caída de las acciones argentinas en Wall Street tras la derrota electoral del Gobierno
  2. 2. Se descompensó mientras manejaba y el camión se desvió hacia el monte en Ruta 34
  3. 3. Caso Luciana Torres: la defensa de Cesca objeta la condición de querellante
  4. 4. Añatuya: colectivo de larga distancia fue atacado a piedrazos en plena ruta
  5. 5. El “Gordo Dan” pidió cambios en el equipo libertario y apuntó contra Sebastián Pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT