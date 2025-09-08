“Viejas Locas” se presentará en noviembre en Santiago del Estero con un gran show

La banda de rock llegará el jueves 6 de noviembre al espacio de autopista Juan D. Perón, en Cayo Coco. El recital forma parte de la gira nacional por los 30 años de su disco debut.

Hoy 19:41

El rock nacional volverá a encender la escena santiagueña con la llegada de “Viejas Locas”, que se presentará el próximo jueves 6 de noviembre, desde las 22 horas, en el espacio de autopista Juan D. Perón (Cayo Coco).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El grupo, actualmente bajo el nombre “Viejas Locas por Fachi y Abel”, trae a la provincia un show cargado de energía en el marco de la gira nacional que celebra los 30 años de su primer disco. La banda está liderada por dos de sus miembros fundadores: Fabián “Fachi” Crea (bajo y voz) y Abel Meyer (batería), quienes mantienen intacta la rebeldía, la fuerza y el espíritu del rock & roll argentino.

Los fanáticos podrán disfrutar de todos los clásicos que marcaron a varias generaciones, en lo que promete ser una noche inolvidable para la cultura rockera de Santiago del Estero y la región.

Las entradas ya están a la venta en Pellegrini 125, Galería Miguelito, Local 26, y también de manera online a través de norteticket.com.