El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: "Te pasaste, bro"

El artista sorprendió con el presente que le dio a su hermana para celebrar un nuevo año en su vida.

Hoy 21:07

En medio de un año agitado por compromisos laborales, conflictos personales y situaciones inesperadas, L-Gante vuelve a ser noticia. El referente de la cumbia 420 decidió apartar por un momento las polémicas y los compromisos artísticos para concentrarse en el afecto incondicional de la familia.



Este fin de semana, su media hermana Samira fue la protagonista de un gesto que no tardó en sacudir el mundo de las redes sociales y el espectáculo.

Lejos de su habitual perfil mediático, eligió sorprender a Samira, su media hermana por parte de padre, Miguel Ángel Prosi, quien celebraba un cumpleaños especial.



Fiel a su estilo, el cantante no dudó en demostrar su cariño de la forma más ostentosa: le regaló un Audi R8 rojo, uno de los autos más lujosos y potentes del mercado. El automóvil llegó como un verdadero símbolo de estima y admiración, y no pasó nada desapercibido entre los seguidores.



Samira compartió las imágenes en sus propias redes sociales y le dedicó un mensaje lleno de complicidad y agradecimiento: “Te pasaste bro, gracias”, escribió, acompañando la publicación con emojis de risa. Así, la joven se convirtió, de inmediato, en el centro de todas las miradas.