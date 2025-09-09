Bolivia enfrenta a Brasil con la obligación de ganar y esperar una “manito” de Colombia

El combinado del Altiplano y la Verdeamarela cierran su participación en El Alto. El local sueña con el repechaje: debe ganar y esperar el resultado de Venezuela.

Hoy 09:04

Bolivia y Brasil se enfrentarán este martes desde las 20.30 en el Estadio Municipal de El Alto, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro contará con transmisión de TyC Sports 2, será dirigido por Cristian Garay y tendrá a Rodrigo Carvajal en el VAR.

La Verde llega a esta última fecha con la ilusión intacta de meterse en el Repechaje. Para conseguirlo, deberá ganar ante la Canarinha y esperar que Venezuela (18 puntos) no sume en su visita a Colombia. Con 17 unidades, Bolivia depende de un resultado ajeno, pero celebra estar en carrera hasta la última jornada, algo que no ocurría desde las Eliminatorias rumbo a Estados Unidos 1994.

Del otro lado, Brasil, ya clasificado al Mundial, afronta el compromiso sin la presión de los puntos. El equipo de Carlo Ancelotti atraviesa un proceso de renovación tras varias actuaciones irregulares en la competencia.

El DT sorprendió en esta ventana FIFA al dejar afuera a figuras como Neymar, Rodrygo y Vinicius Jr., pero igualmente se lució con una goleada ante Chile en el Maracaná. Ahora buscará cerrar con otra victoria que confirme su levantada.