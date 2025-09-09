En vivo: Bolivia enfrenta a Brasil con la obligación de ganar y esperar una “manito” de Colombia

El combinado del Altiplano y la Verdeamarela cierran su participación en El Alto. El local sueña con el repechaje: debe ganar y esperar el resultado de Venezuela.

Hoy 19:48

Bolivia y Brasil se enfrentarán este martes desde las 20.30 en el Estadio Municipal de El Alto, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro contará con transmisión de TyC Sports 2, será dirigido por Cristian Garay y tendrá a Rodrigo Carvajal en el VAR.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO