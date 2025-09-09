Venezuela sufrió una goleada ante Colombia y se quedó sin Mundial

La Vinotinto perdió por 6-3 como local y se despidió de su sueño mundialista.

La Selección de Colombia cerró las Eliminatorias Sudamericanas con una victoria contundente: goleó 6-3 a Venezuela en un partido vibrante que marcó el final del sueño mundialista para la Vinotinto.

El equipo de Fernando Batista había arrancado con ilusión al ponerse en ventaja, pero no pudo sostener el ritmo frente al apabullante ataque cafetero. La Tricolor estuvo dos veces abajo en el marcador, aunque encontró fuerzas para empatar y luego dar vuelta la historia.

El gran protagonista de la noche fue Luis Suárez, intratable, quien se despachó con un póker de goles que desmoronó cualquier resistencia venezolana.

Pese a la derrota, Venezuela aún conservaba una mínima esperanza de quedarse con el séptimo lugar de la tabla y acceder al repechaje. Todo dependía de que Brasil derrotara a Bolivia en El Alto, pero la Verde dio el golpe, ganó y se quedó con la última plaza al repechaje, dejando a la Vinotinto sin Mundial.