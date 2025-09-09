Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 SEP 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Venezuela sufrió una goleada ante Colombia y se quedó sin Mundial

La Vinotinto perdió por 6-3 como local y se despidió de su sueño mundialista.

Hoy 22:49
Colombia festejo

La Selección de Colombia cerró las Eliminatorias Sudamericanas con una victoria contundente: goleó 6-3 a Venezuela en un partido vibrante que marcó el final del sueño mundialista para la Vinotinto.

El equipo de Fernando Batista había arrancado con ilusión al ponerse en ventaja, pero no pudo sostener el ritmo frente al apabullante ataque cafetero. La Tricolor estuvo dos veces abajo en el marcador, aunque encontró fuerzas para empatar y luego dar vuelta la historia.

El gran protagonista de la noche fue Luis Suárez, intratable, quien se despachó con un póker de goles que desmoronó cualquier resistencia venezolana.

Pese a la derrota, Venezuela aún conservaba una mínima esperanza de quedarse con el séptimo lugar de la tabla y acceder al repechaje. Todo dependía de que Brasil derrotara a Bolivia en El Alto, pero la Verde dio el golpe, ganó y se quedó con la última plaza al repechaje, dejando a la Vinotinto sin Mundial.

TEMAS Eliminatorias Sudamericanas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sin Messi, Argentina no pudo ante Ecuador y cerró las Eliminatorias con una derrota
  2. 2. Bolivia se metió en el Repechaje con un histórico triunfo ante Brasil
  3. 3. Investigan si la beba que falleció súbitamente en el barrio Cabildo fue abusada
  4. 4. Recuperaron un teléfono celular extraviado tras un rastreo digital
  5. 5. Grooming en Roblox: denuncian que niñas fueron sumadas a un grupo de WhatsApp con contenido sexual
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT