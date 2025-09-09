En vivo: Venezuela recibe a Colombia con la ilusión de sacar boleto al repechaje mundialista

La Vinotinto solo necesita ganar para conseguir el objetivo sin importar el resultado entre Bolivia y Brasil.

Hoy 19:47

Venezuela y Colombia se medirán este martes desde las 20.30 en el Estadio Municipal de Maturín, en una nueva edición del Clásico de la Frontera correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido será dirigido por el brasileño Wilton Sampaio, con Wagner Reway en el VAR, y transmitido por D Sports.

