Paraguay pegó sobre el final y se impuso en su visita a Perú

El equipo de Gustavo Alfaro derrotó al eliminado elenco peruano por 1-0 en el cierre de las Eliminatorias.

Hoy 22:50
Paraguay festejo Galarza

El seleccionado de Paraguay, ya clasificado al Mundial 2026, derrotó por 1-0 a Perú en Lima y concluyó las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo de visitante.

El único gol del partido lo convirtió Matías Galarza, mediocampista de River Plate, quien controló de pecho un centro al área y definió con un potente zurdazo que dejó sin reacción a Pedro Gallese.

Con esta victoria, el equipo de Gustavo Alfaro cierra el camino clasificatorio con buenas sensaciones y ya enfoca su preparación en la cita mundialista que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En tanto, la Bicolor ya estaba eliminada antes de disputar el encuentro y terminó su campaña sin posibilidades de acceder al repechaje, en una de las actuaciones más flojas de los últimos años.

