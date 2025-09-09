Sofía Martínez reaccionó con firmeza tras el ácido palito de Yanina Latorre

En una entrevista con el streaming de Jotax Digital, la periodista Sofía Martínez le contestó sin vueltas a Yanina Latorre.

Sofía Martínez le respondió a Yanina Latorre, que días atrás fue letal al hablar de la reconocida periodista deportiva. La angelita calificó a Martínez como "una gran influencer", pero dijo que está sobrevalorada como periodista deportiva.

"Sofi es una gran influencer, pero no sé por qué la tienen como una gran periodista deportiva cuando solo le hizo una pregunta a Messi en el Mundial", había dicho la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) sobre Sofía Martínez.

En una nota con Ya fue todo, el ciclo de Ale Castelo en el streaming de Jotax Digital, la figura de Telefe le contestó a Yanina Latorre.

"Está bien. La respeto. Puede opinar lo que quiera", respondió Sofía. "Son opiniones. Está en todo su derecho de decir lo que quiera", remarcó.

"Ella también habló sobre el rol de las chicas en los programas deportivos, que a muchas las ponían por lindas y no por el valor periodístico que pueden tener", advirtió el cronista de Ya fue todo.

Al respecto, Sofia acotó: "Admiro a muchas mujeres que ocupan un rol importante en el periodismo deportivo. Hay que seguir creciendo, poco a poco. Hay muchas que están haciendo un gran laburo para que más nenas, que siguen los programas por la tele, sueñen con ocupar lugares en el periodismo deportivo".

Con su desempeño en el Mundial de Qatar 2022, Sofi Martínez logró consolidarse como una de las periodistas deportivas más destacadas del país, alcanzando un lugar privilegiado en los principales canales de televisión (TV Pública, ESPN y Telefe) y en plataformas digitales. Actualmente, cubre los partidos y eventos dela Selección Argentina, y es reconocida tanto por sus colegas como por el público por su conocimiento y profesionalismo.