Hockey: destacada presencia santiagueña en el Torneo Nacional de Mamis Menores Juniors 2025

El equipo de Santiago Rugby Mamis Verdes dirá presente en la cita deportiva que tendrá lugar el próximo fin de semana en Tucumán.

Hoy 11:47

Distintas canchas de la vecina provincia de Tucumán recibirán a jugadoras de hockey que animarán la edición 2025 del Torneo Nacional de Mamis Menores Juniors 2025.

La cita deportiva comenzará el próximo jueves 11 de septiembre y reunirá a 57 equipos seleccionados de damas que disputarán atractivos encuentros en las canchas de los clubes Cardenales Rugby, Lince Rugby, Complejo Deportivo Ojo de Agua -Atlético Tucumán, Universitario Rugby y Jockey.

Entre los equipos que marcarán presencia en la competencia se encuentra Santiago Rugby Mamis Verdes, cuyas integrantes vienen entrenando hace tiempo para entregar todo y dejas bien marcado el sello santiagueño en tierras tucumanas.